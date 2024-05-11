Аналитик Андрей Крамаров уточнил, что дилемма возникает в связи с общей судебной практикой.

Создание в Украине частных военных компаний во время войны неуместно, считает офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров.

В комментарии УНИАН он объяснил, в чем суть ЧВК и почему это пока не жизненный вариант для Украины. Крамаров сказал:

"В чем заключается суть частной военной компании. Они, как правило - некий вид экспортной деятельности. В мировой практике принято, что правительство нанимает эти армии для выполнения миссий на мировой арене. Есть общая судебная практика, которая запрещает любому правительству использовать частные военные компании на территории своей страны. Они возможны исключительно для использования за ее пределами. А учитывая, что Украина сейчас находится в состоянии войны, то у нас создание использования частных военных компаний, оно абсолютно неуместно, потому что действует принцип запрета использования на территории Украины". Видео дня

Он также объяснил, какие именно задачи обычно стоят перед ЧВК: "Это может быть как организованная охрана определенных дипломатических миссий, выполнение определенных задач, связанных с безопасностью государства, но за пределами его территории. Поэтому, как правило, возглавляют их бывшие военные с военным опытом. Иногда бывает, как практика, просто предприниматели, но с привлечением в руководящий состав военных".

При этом, по мнению эксперта, после окончания войны Украина может начать практику использования ЧВК для отстаивания собственных интересов.

"После окончания войны, когда у нас появится достаточно большое количество неплохих военных специалистов с военными специальностями, с практическими знаниями, учитывая, что мы развиваем свой военно-промышленный комплекс, для нас вполне возможно создание частных военных компаний, которые могут иметь право работать за рубежом. Но важно понимать, что это возможно исключительно с разрешения правительства Украины, с целью недопущения нарушений политических интересов государства", - утверждает Крамаров.

К примеру в США, по словам эксперта, ЧВК используются правительством страны для обеспечения охраны своих дипломатических представительств и миссий, которые работают в регионах с повышенной опасностью. Мотивацией для участия военного в ЧВК, по словам Крамарова, является высокий уровень зарплаты в частной военной кампании.

Кроме того, эксперт также объяснил, где ЧВК берут оружие для выполнения своих задач: "Они получают в стране, резидентством которой они являются, специальную лицензию. Как это у нас делают некоторые частные охранные компании. Но в этом случае, это более широкая номенклатура вооружения, которую они могут закупать. Потому что охранные компании, они выполняют, скажем так, более полицейскую задачу. А вот ЧВК - это милитаризованное образование. Поэтому они получают специальное разрешение, которое может, например, выдаваться Минобороны Украины на закупку того или иного вооружения".

Создание частных военных компаний в Украине - что известно

Накануне в ВР зарегистрировали законопроект о международных оборонных компаниях в Украине. В частности, предлагается разрешить оборонным компаниям действовать заграницей, охраняя объекты, людей или территории тех или иных государств.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, во время войны основание ЧВК может создать риски и опасности для внутренней стабильности страны.

Похожего мнения и другой эксперт Игорь Жданов. Он считает, что создание частных военных компаний в Украине может нести определенную угрозу для правопорядка, а также дестабилизировать ситуацию в стране.

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