Украина попросила приобрести три ракетные системы, которые будут профинансированы правительством Германии.

В пятницу, 10 мая, Государственный департамент одобрил срочную продажу Украине трех установок HIMARS.

Как пишет Associated Press, сделка будет достигать примерно 30 миллионов долларов. Украина попросила приобрести три ракетные системы, которые будут профинансированы правительством Германии.

Госсекретарь Энтони Блинкен определил, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует "немедленной продажи" Украине необходимого оружия. Системы поступят из запасов армии.

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Новый пакет помощи США

Как сообщал УНИАН, вчера в США официально подтвердили, что выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Туда войдут ракеты для ЗРК Patriot и Stinger, Bradley и MRAP, системы Javelin и прочее. О выделении помощи сообщил Белый дом.

Ранее издание Politico сообщило, что в пакет войдет оружие, которое уже присутствует на американских складах. По данным издания, речь идет о новых ракетах для ЗРК Patriot, зенитных ракетах Stringer, боевых машинах Bradley и другом вооружении.

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