В эту дату отмечается День любви к природе и Праздник желудка.

Сегодня праздник - 11 мая во всем мире встречают Сегодня отмечается День любви к природе, Праздник желудка, День глаженых шнурков, День ожидания Мэри Поппинс, Всемирный день осведомленности об эгоизме, Всемирный день мигрирующих птиц, Всемирный день танца живота, Всемирный день справедливой торговли и Светлая суббота.

11 мая - 131-й день года (132-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 234 дня.

Какой сегодня праздник в Украине и в мире

11 мая праздник отмечается в разных странах на планете - посмотрите, какие торжества встречают в эту дату:

Видео дня

Последний день рыбацкого сезона - Исландия.

День посадки деревьев - Монголия.

День Конституции - Лаос.

День технологий - Индия.

День велосипедиста, День мельника - Нидерланды.

День индейцев, День штата Миннесота, День стрельбы из лука, День ветряных мельниц, День няни, День поезда, День матери-океана, День мини-гольфа - США.

День военной полиции - Индонезия.

Сегодня праздник 11 мая "День живота" можно отметить и гражданам нашей страны - это значит, что в эту дату допускается употребление любой пищи, которая приносит вам удовольствие.

Важные события в истории 11 мая

330 - торжественная церемония освящения Константинополя.

1858 - Миннесота стала 32-м штатом США.

1920 - Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

1927 - образована Американская академия киноискусств.

1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1949 - В Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Polaroid. Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

1949 - Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1955 - началось совещание в Варшаве представителей восьми европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором был заключён договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор).

2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государства - Аста Арора.

2003 - на арене Колизея впервые выступил рок-музыкант - Пол Маккартни.

Какой сегодня церковный праздник 11 мая

Православные верующие по новому стилю отмечают 11 мая сразу несколько праздников - Светлую субботу и день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского. По старому стилю христиане тоже должны помнить, какой сегодня православный праздник - Дeнь пaмяти cвятитeля Киpиллa, eпиcкoпa Туpoвcкoгo и Дeнь пaмяти cвятыx aпocтoлoв oт 70-ти Иacoнa и Cocипaтpa.

Запреты, традиции и приметы 11 мая - что можно и нельзя делать

Приметы, которые формировались поколениями наших предков, гласят, что в старину в эту дату собирали березовый сок - 11 мая он считался особенно целебным и полезным. Также в эту дату ветер обладал чудодейственной силой - если человек болеет, он должен постоять на перекрестке, продуваемом ветрами, и все хвори уйдут.

Народные приметы о погоде:

яркий восход - будущие дни окажутся теплыми;

много звезд на небе ночью - год будет урожайным;

мотыльков и бабочек не видно - нагрянет ненастье;

одуванчики зацвели - лето окажется сухим.

Категорически запрещено 11 мая стричь волосы и ногти, чтобы не "отрезать" себе здоровье. Также нежелательно на эту дату назначать помолвку, иначе влюбленные не будут счастливы. Ремонт в доме и вообще любые серьезные перестановки желательно отложить на более благоприятную дату, иначе нововведения не принесут счастья.

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