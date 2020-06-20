В мире – 8,6 млн инфицированных COVID-19: больных в Бразилии уже больше миллиона
08:25, 20 июня 2020Зарубежные новости
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В то же время 4 245 777 удалось выздороветь.
Пекин, Китай / REUTERS
По состоянию на 7:30 по киевскому времени в мире уже 8 663 135 больных COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
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Больше всего таких случаев зарегистрировано в США (2 220 961), Бразилии (1 032 913), России (568 292).
В то же время 4 245 777 удалось выздороветь, 460 005 инфицированных погибли.
Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 снова набирает обороты.
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