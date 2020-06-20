В мире – 8,6 млн инфицированных COVID-19: больных в Бразилии уже больше миллиона

В то же время 4 245 777 удалось выздороветь.

По состоянию на 7:30 по киевскому времени в мире уже 8 663 135 больных COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего таких случаев зарегистрировано в США (2 220 961), Бразилии (1 032 913), России (568 292).

В то же время 4 245 777 удалось выздороветь, 460 005 инфицированных погибли.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 снова набирает обороты.

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