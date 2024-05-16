В частности он согласился с тем, что Россия начала войну в Украине из-за "геноцида русскоязычного населения на востоке".

Посол России в Словакии Игорь Братчиков в среду, 15 мая, тайно встретился в словацком парламенте с депутатом от правящей партии "Smer" Тибором Гашпаром, чтобы обсудить войну в Украине и кибербезопасность. Об этом пишет Euractiv.

"Присутствие посла в здании парламента, которое состоялось накануне покушения на премьер-министра Роберта Фицо в тот же день, осталось бы незамеченным, если бы на него не обратил внимание депутат от либеральной оппозиционной партии SaS Томаш Салай, который видел его в помещении парламента. Когда его спросили, призывал ли он Россию покинуть Украину во время встречи, Гашпар ответил, что нет", - отметили в издании.

Томаш Салай рассказал, что Гашпар напомнил российскому послу, что именно РФ нарушила международное право, начав вторжение на территорию Украины, однако "они также говорили о причинах конфликта".

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"Этот конфликт также имеет свою причину. Геноцид русскоязычного населения на востоке Украины, отсутствие возможности использовать свой язык", - отметил Гашпар журналистам после встречи с послом, повторяя нарратив, который используют российские пропагандисты.

В издании напомнили, что Гашпар является бывшим начальником полиции, против которого выдвинули обвинения в коррупции и которого подозревают в причастности к организованной преступности. Сейчас он является главой парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Словакии.

Также на встрече с российским послом присутствовали другие депутаты, среди которых Самуэль Мигаль, член партии "Hlas", которая входит в правящую коалицию.

Мигаль рассказал, что Гашпар говорил с Братчиковым о годовщине окончания Второй мировой войны, войне в Украине и возможном будущем сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

"Я напомнил российскому послу о четкой позиции нашей партии "Голос", что мы знаем, кто является инициатором этого конфликта, то есть Россия, и кто должен защищаться", - добавил Мигаль.

В свою очередь ведущая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" (PS) считает, что нынешнее правительство страны приблизило Словакию к недемократическим странам.

"Мы давно знаем, что людям в "Smer" безразличны словацкие интересы и человеческие жизни в Украине. Но они могли бы хотя бы позаботиться об уважении к Национальному совету Словацкой Республики. Братаясь с Владимиром Путиным, они ставят под угрозу любое уважение, которое мы еще имеем среди наших партнеров за рубежом", - отметил депутат от PS и бывший посол Словакии в НАТО Томаш Валашек.

Кроме того, сообщалось, что Братчиков 7 мая должен был встретиться с Гашпаром в парламенте, однако оппозиционные партии PS и SaS протестовали против встречи и держали плакаты в поддержку Украины. На одном из них было написано: "Россия - террористическое государство". После чего Гашпар отменил эту встречу.

Покушение на Фицо - что известно

Как писал УНИАН, 16 мая произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По словам очевидцев, по нему открыли огонь в тот момент, когда он пожимал руки людям вблизи культурного центра в городе Гандлова.

Позже стало известно, что Фицо получил многочисленные огнестрельные ранения, и его оперировали пять часов. Сейчас премьер продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.

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