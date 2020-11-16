Авторы исследования рассчитали, на сколько заполненными могут быть разные заведения, чтобы не стать горячими точками распространения коронавируса.

В городах по всему миру вспышки коронавируса связывают с посещением ресторанов, кафе и спортзалов. Новая же модель, созданная на основе оценок данных с мобильных телефонов, подтверждают, что эти места скопления людей действительно могут быть главным двигателем распространения COVID-19.

Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииМодель, опубликованная на страницах Nature, также говорит, как сокращение загруженности заведений может значительно сократить количество заражений. По словам экономиста из Университета Уорвика Тиемо Фетцера, новые расчеты дают "конкретные указания, как ввести сбалансированные по цене и эффективности меры, чтобы сдержать распространение болезни и при этом ограничить вред для экономики".

Чтобы предсказать, как передвижение людей может повлиять на передачу коронавируса, команда ученых использовала анонимные данные о локации пользователей из приложений мобильных телефонов. Эти данные были введены в простую эпидемиологическую модель, которая предназначена для расчета скорости распространения инфекции. Данные локации собрала компания SafeGraph в 10 крупнейших городах США, включая Чикаго, Нью-Йорк и Филадельфию. Они дали возможность создать карту передвижения людей из 57 тысяч районов в различные заведения, такие как рестораны, церкви, спортзалы, гостиницы, магазины спортивных товаров за 2 месяца начиная с марта.

Ученые сравнили прогноз модели по количеству заражений в Чикаго с 8 марта до 15 апреля с реальными цифрами за этот же период. Оказалось, что модель довольно точно предсказала количество случаев COVID-19.

"Мы можем точно подсчитать сеть контактов между 100 миллионами людей для каждого часа в течение дня. Это наш секретный ингредиент", - сказал ученый Юре Лесковец.

Читайте такжеКоронавирус распространялся в Италии раньше, чем считалось до этого - ученыеКоманда исследователей использовала модель для симуляции различных сценариев, в ходе которых одни места массового скопления были открыты, а другие - нет. Ученые выяснили, что открытие ресторанов на полную мощность приводит к наибольшему увеличению случаев заражения. Далее наибольший вклад в распространение COVID-19 делают спортзалы, кафе и гостиницы. В Чикаго открытие всех ресторанов первого мая привело бы к появлению дополнительных 600 тысяч случаев заражения за месяц. Открытие спортзалов дало бы дополнительные 149 тысяч больных COVID-19. Если бы в Чикаго открыли все заведения, модель предполагает, что в городе было бы 3,3 миллиона новых случаев заражения.

Однако, если ограничить заполнение всех мест скопления людей до 30%, это сокращает прогноз новых случаев COVID-19 до 1,1 миллиона. Если же заведения будут заполнены на 20%, это позволит избежать более 80% потенциальный новых заражений.

Читайте такжеПсихолог дала советы, как не сойти с ума во время пандемии"Исследование демонстрирует, как большие массивы данных о мобильности населения потенциально могут спрогнозировать динамику передачи инфекции. И это можно сделать с беспрецедентной детализацией", - сказал эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон.

Вместе с тем, эпидемиолог Оксфордского университета Кристофер Дай сказал, что выявленные закономерности нужно проверить с помощью реальных данных.

"Это эпидемиологическая гипотеза, которую еще надо проверить. Однако, это гипотеза, которая стоит того, чтобы ее проверять", - сказал он.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии на COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. По 15 ноября было выявлено 9 тыс. 832 новых больных.

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Перевод: Лесь Дымань