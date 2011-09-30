Сахар - опаснейший токсин

Роберт Ластиг, профессор педиатрии Калифорнийского университета, прославившийся своей лекцией, выложенной на Youtube, призывает занести сахар в список токсинов, ведь он вызывает зависимость и провоцирует развитие эпидемии ожирения.

По его словам, диеты и тренировки не помогают справиться с ожирением. Сахар же приводит к тому, что от ожирения человек переходит к метаболическому синдрому, грозящему гипертонией, диабетом, болезнями сердца. Подсчет калорий здесь не спасет, подчеркивает Ластиг. Точнее, практика показывает: если меньше есть и больше заниматься, нельзя стопроцентно защититься от метаболического синдрома.

Причину всех бед профессор видит во фруктозе, которая отличается повышенной токсичностью по сравнению с глюкозой. Значит, даже при незначительном содержании калорий, негативный эффект более ощутим. Поэтому необходимо есть меньше сахара, однако это непросто, ведь сахар подобен наркотику. В пищевой промышленности давно известно: человек активнее покупает те продукты, где больше фруктозы. Дело в том, что сахар перекрывает четыре вкуса, которые мы распознаем языком. То есть, добавив сахар, можно сделать любой продукт вкусным. В связи с чем, Ластиг убежден в необходимости контроля применения сахара, однако мир пока к этому не готов.

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