Депрессию можно лечить противовоспалительными препаратами - медики

Депрессию можно лечить противовоспалительными препаратами, поскольку, по мнению ученых, речь идет о заболевании, вызванном сбоем в функционировании иммунной системы.

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Как сообщает The Telegraph, врачи обеспокоены тем, что за прошлый год ими были выписаны 64,7 млн рецептов на антидепрессанты – вдвое больше, чем 10 лет назад.

Исследователи не исключают, что сбой в иммунной системе, вызывающий воспаление, одновременно является причиной депрессии. Это может быть вызвано тем, что иммунная система не может "перестроиться" после того, как она активно функционировала в период болезни или полученной человеком травмы.

Результаты проведенных исследований показали, что медикаментозная терапия, проводимая для лечения воспаления, облегчает и депрессию. Профессор Эд Баллмор, заведующий кафедрой психиатрии Кембриджского университета, заметил, выступая на брифинге в Лондоне, что сегодня нет сомнений в том, что воспаление может вызвать депрессию.

"Существует прочная связь между воспалением и симптомами депрессии. В частности, после вакцинации большинство пациентов чувствуют себя подавленными. Медики, проводящие вакцинацию, давно знают это, но не могут объяснить", - заметил Баллмор.

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В декабре 2015 года в журнале American Journal of Psychiatry были опубликованы результаты исследования ученых из университета Райса и университета Огайо, изучающих причины депрессии. Рассмотрев данные 200 работ по протеканию депрессии и воспаления, ученые заинтересовались тем, как стресс отражается на иммунной системе, от которой зависит устойчивость к болезням и психическое здоровье. Исследователи пришли к выводу, что проблемы в жизни приводят приводят к возникновению хронических воспалительных реакций, что создает почву для последующего развития депрессии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 322 миллионов человек в мире страдают от депрессии.