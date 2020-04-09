Врачи посоветовали, как укрепить иммунитет для защиты от коронавируса

Врачи назвали пять основных правил, которые помогут укрепить иммунитет каждого человека.

На фоне пандемии коронавируса многие задумались над украплением иммунитета. По словам врачей, есть пять основных правил, которые обеспечат повышение иммунитета.

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В частности, издание Orlando Health отмечает, что здоровый кишечник является ключевым фактором в борьбе с инфекциями. "Врачи рекомендуют употреблять в пищу шпинат, грибы, клубнику и другие продукты, насыщенные питательными веществами, такими как витамины А, С и D", - говорится в статье, передает medikforum. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для людей, находящихся на карантине, важно соблюдать здоровую диету. «Ограниченный доступ к свежим продуктам приводит к увеличению потребления продуктов с высокой степенью переработки, которые, как правило, содержат много жиров, сахаров и соли», - говорится в заявлении ВОЗ. «Такие изменения в пищевом поведении могут оказать негативное влияние на иммунитет», - отметили в ВОЗ.

Еще одним важным моментом является полноценный сон. «Иммунная система похожа на компьютер - ей нужны минуты отдыха, чтобы она не перегрелась», - сказал доктор Марк Мойад из медицинского центра Мичиганского университета. - «Сон перезагружает систему».

Кроме этого, важно уменьшение стресса. Как пишет The New York Times, во время пандемии коронавируса, людям, подверженных влиянию стресса, врачи советуют отдохнуть от новостей о вирусе, чаще говорить с людьми, которым они доверяют.

Также важно уделять внимание спорту, поскольку важным стимулом для иммунной системы является физическая нагрузка. Врачи рекомендуют тренироваться по 30 минут пять дней в неделю (минимум). В данное время тренировки и занятия спортом можно устроить дома.