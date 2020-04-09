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Врачи посоветовали, как укрепить иммунитет для защиты от коронавируса

19:17, 09 апреля 2020
Зарубежные новости
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Сон является одним из важнейших элементов крепкого иммунитета \ samorozvytok.info

На фоне пандемии коронавируса многие задумались над украплением иммунитета. По словам врачей, есть пять основных правил, которые обеспечат повышение иммунитета. 

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В частности, издание Orlando Health отмечает, что здоровый кишечник является ключевым фактором в борьбе с инфекциями. "Врачи рекомендуют употреблять в пищу шпинат, грибы, клубнику и другие продукты, насыщенные питательными веществами, такими как витамины А, С и D", - говорится в статье, передает medikforum. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для людей, находящихся на карантине, важно соблюдать здоровую диету. «Ограниченный доступ к свежим продуктам приводит к увеличению потребления продуктов с высокой степенью переработки, которые, как правило, содержат много жиров, сахаров и соли», - говорится в заявлении ВОЗ. «Такие изменения в пищевом поведении могут оказать негативное влияние на иммунитет», - отметили в ВОЗ.

Еще одним важным моментом является полноценный сон. «Иммунная система похожа на компьютер - ей нужны минуты отдыха, чтобы она не перегрелась», - сказал доктор Марк Мойад из медицинского центра Мичиганского университета. - «Сон перезагружает систему».

Кроме этого, важно уменьшение стресса. Как пишет The New York Times, во время пандемии коронавируса, людям, подверженных влиянию стресса, врачи советуют отдохнуть от новостей о вирусе, чаще говорить с людьми, которым они доверяют.

Также важно уделять внимание спорту, поскольку важным стимулом для иммунной системы является физическая нагрузка. Врачи рекомендуют тренироваться по 30 минут пять дней в неделю (минимум). В данное время тренировки и занятия спортом можно устроить дома.

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