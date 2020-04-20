Ученые выяснили, сколько живет коронавирус на разных поверхностях: последние данные
Ученые всего мира провели ни одно исследование с момента коронавирусной болезни COVID-19. Среди прочего выясняли, как долго может существовать вирус на разных поверхностях и при каких температурах о наиболее активен.
Сколько живет коронавирус на разных поверхностях
При комнатной температуре и относительной влажности 65% вирус может существовать:
- на внешней стороне медицинской маски – не менее недели;
- на нержавеющей стали и пластмассе – меньше недели;
- на стекле – меньше четырех дней;
- на дереве и тканях – менее двух дней;
- на бумаге – менее трех часов.
Сколько живет коронавирус в организме человека
Среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.
Об этом свидетельствуют данные исследования Военно-медицинского университета в Чунцине,
Уникальным случаем ученые считают историю болезни пациента с коронавирусом, у которого инфекция оставалась в организме 50 дней.
Читайте такжеМожет мутировать: ученые рассказали, как долго коронавирус живет в организме человекаПо их мнению, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.
Оптимальная температура для коронавируса
Ученые из Университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай) пришли к выводу, что COVID-19 быстрее всего распространяется в относительно холодном климате, при температуре около 9 градусов тепла.
А ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что вирус наиболее активен при 4 градусах тепла. В их докладе также указывалось, сколько существует коронавирус при разных температурах:
- 4°C – более двух недель;
- 22°C – около недели;
- 37°C – менее двух дней;
- 56°C – менее 30 минут;
- 70°C – менее 5 минут.
Ранее УНИАН сообщал, какие препараты используют для лечения COVID-19 в мире и Украине.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире