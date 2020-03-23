COVID-19 в мире: последние данные по количеству больных коронавирусом
09:15, 23 марта 2020Зарубежные новости
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По последним данным, в мире с начала вспышки пандемии коронавируса заразились 339 тыс. 259 человек.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса достигло 14 тыс. 706 человек.
Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
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В мире по состоянию на утро 23 марта насчитывается 339 тыс. 259 инфицированных, выздоровевших - 98 тыс. 834 человека.
В Италии количество зараженных достигло 59 тыс. 138 человек, а смертей в этой стране больше всех в мире - 5 тыс. 476 человек.
В Китае умерли 3 тыс. 153 человека в течение всего времени эпидемии, число зараженных - 81 тыс. 439 человек.
Как сообщал УНИАН, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и по состоянию на вечер 22 марта составляет 73.
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