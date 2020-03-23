COVID-19 в мире: последние данные по количеству больных коронавирусом

По последним данным, в мире с начала вспышки пандемии коронавируса заразились 339 тыс. 259 человек.

По состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса достигло 14 тыс. 706 человек.

Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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В мире по состоянию на утро 23 марта насчитывается 339 тыс. 259 инфицированных, выздоровевших - 98 тыс. 834 человека.

В Италии количество зараженных достигло 59 тыс. 138 человек, а смертей в этой стране больше всех в мире - 5 тыс. 476 человек.

В Китае умерли 3 тыс. 153 человека в течение всего времени эпидемии, число зараженных - 81 тыс. 439 человек.

Как сообщал УНИАН, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и по состоянию на вечер 22 марта составляет 73.

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