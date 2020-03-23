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COVID-19 в мире: последние данные по количеству больных коронавирусом

09:15, 23 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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В мире по состоянию на утро 23 марта насчитывается 339 тыс. 259 инфицированных, выздоровевших - 98 тыс. 834 человека.

В Италии количество зараженных достигло 59 тыс. 138 человек, а смертей в этой стране больше всех в мире - 5 тыс. 476 человек.

В Китае умерли 3 тыс. 153 человека в течение всего времени эпидемии, число зараженных - 81 тыс. 439 человек. 

Как сообщал УНИАН, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и по состоянию на вечер 22 марта составляет 73.

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