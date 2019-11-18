Ученые назвали возраст, когда человек начинает стареть

Для большинства британцев старость с ее многочисленными недугами начинается уже после 40 лет.

Опрос более 2 тыс. жителей Великобритании показал, что большинство замечает резкое ухудшение здоровья уже после 40 лет.

Так, они пожаловались, что колени у них начинают хрустеть в 47 лет, слух ухудшается в 49, обоняние начинает давать сбой в 46, передает The Daily Mail.

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Почти три четверти участников опроса заявили о том, что сталкиваются с болями в суставах после 45 лет. Более того, 10% признались, что их зрение начало ухудшаться даже после 20 лет. 80% отметили значительное ухудшение функционала организма от 37 до 40 лет.

Таким образом, для большинства британцев старость с ее многочисленными недугами начинается уже после 40 лет, а в некоторых случаях и до этого возраста.

Ранее британские ученые заявили, что люди не становятся полностью "взрослыми", пока им не исполнится 30 лет.