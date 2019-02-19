Антивозрастное лекарство прошло первое испытание на людях

Небольшой эксперимент с участием человека был назван первой проверкой сенолитиков — особых препаратов, которые очищают организм от старых, токсичных клеток. Некоторые специалисты полагают, что эта стратегия в итоге может использоваться для замедления старения и у здоровых людей.

Известно, что не все поврежденные клетки в организме человека умирают. Некоторые из них сохраняются как стареющие клетки, не способные делиться, но все же способные генерировать химические сигналы: именно они, по мнению ученых, могут сыграть важную роль в борьбе со старением.

"Считается, что эти клетки и вещества, которые они производят, участвуют в процессе старения. Наша идея заключается в том, что удаление этих клеток может быть полезным для здорового старения, а также для предотвращения болезней, связанных со старостью", — утверждает один из авторов исследования Николас Муси из Техасского университета в Остине, пишет Naked Science.

В статье специалистов говорится о лечении четырнадцати пациентов, страдающих от идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), с помощью комбинации препаратов, которые, как они полагали, могли бы очистить стареющие клетки. В течение трех недель пациенты принимали по две таблетки, которые, по мнению ученых, могли очистить их от старых клеток, — лекарство от лейкемии дезатиниб и добавку под названием кверцетин. К концу испытания пациенты могли преодолевать большие расстояния, чем раньше за то же время, и демонстрировали другие признаки улучшения самочувствия — все это без каких-либо серьезных побочных эффектов.

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"Хотя наше исследование довольно небольшое, это довольно значительный прорыв в лечении связанных с возрастом заболеваний, таких как ИЛФ. В своей работе мы нацелились на фундаментальный биологический признак старения, который связан с ИЛФ, и впервые продемонстрировали ранние, но многообещающие результаты на людях", — утверждают ученые в пресс-релизе.

Сейчас трудно сказать, окажется ли комбинация лекарств эффективной в качестве антивозрастной терапии, но исследователи уже работают над этим вопросом. Сейчас ученые заняты тестами на группе из 15 пациентов с легочными заболеваниями и изучают группу из 20 человек, страдающих хроническим заболеванием почек. По их словам, если удастся выявить эффективность препарата и избежать нежелательных побочных эффектов, в дальнейших исследованиях будут привлекаться люди с менее опасными для жизни болезнями.

Конечная цель исследований — выяснить, можно ли давать сенолитические лекарства здоровым людям: это будет похоже на то, как люди дважды в год проводят профилактическое удаление зубного налета. По идее специалистов, вы просто уменьшаете количество стареющих клеток, а не уничтожаете их полностью, а затем прекращаете употребление лекарств.

Этот эксперимент был предварительным и не входил даже в первую фазу трехэтапной структуры тестов, которая необходима для получения одобрения Администрации по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, поэтому о каких-то официальных результатах в отношении "лекарства от старения" говорить пока преждевременно.