Трогательная история: больной 94-летний дедушка осуществил мечту перед самой смертью (видео)
10:44, 03 октября 2018Зарубежные новости
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94-летний британец, который страдает от деменции, забил желанный гол.
Больной 94-летний британец Рой Прентис осуществил мечту перед смертью. Это произошло в рамках кампании по поддержке людей, больных слабоумием.
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Когда он в именной футболке забил свой гол, то на радостях чуть не упал на колени. Свидетелями его триумфа стали сотни болельщиков и его родные.
К сожалению, Рой следующий гол так и не забил. На следующий день после осуществления самой заветной мечты он умер.
Ранее ученые пришли к выводу, что от деменции, болезни Паркинсона или инсульта пострадает каждая вторая женщина и каждый третий мужчина европеоидной расы.
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