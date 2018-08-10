Норвегия собирается раздавать наркоманам героин по медицинскому рецепту

Авторы эксперимента рассчитывают, что количество преступлений из-за наркозависимости сократится, так же как и количество случаев передозировки.

Норвегия, которая среди лидеров в Европе по количеству передозировок наркотиками, собирается провести эксперимент, во время которого наиболее зависимым наркоманам будут выписывать бесплатных героин. Осло надеется, что так качество их жизни улучшится.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что сейчас директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел пытается определить, каких пациентов зацепит экспериментальная программа, как ее можно воплотить и сколько она будет стоить.

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«Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое улучшит качество жизни некоторых наркозависимых, к которым у нас сейчас нет доступа и которым не помогают существующие программы», - сказал министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.

У Норвегии самый высокий уровень смертности из-за передозировки в Европе. В 2015 году на миллион населения в стране приходился 81 погибший из-за передозировки. Выше показатели только у Швеции (88 смертей на миллион населения) и Эстонии (132 смерти на миллион населения).

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Программы терапии героином уже испытывались в Швейцарии, Нидерландах и Дании. Они вызвали неоднозначные оценки. Однако, защитники программы настаивают, что это позволило улучшить качество жизни наркозависимых, сократить количество случаев передозировки, а также уменьшить количество преступлений. Норвегия собирается запустить свою программу героиновой терапии в 2020 году. По предварительным подсчетам, ею могут воспользоваться до 400 наркоманов.