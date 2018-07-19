Хот-доги способны вызвать манию

Во всем виноваты химикаты, которые используются для консервирования мяса.

Нитраты, которые часто используют для консервирования мяса в продуктах, таких как сосиски для хот-догов, вяленой говядины, колбасы салями и прочего, могут стать причиной возникновения мании. К такому выводу пришли исследователи Фонда медицины Джона Хопкинса, пишет Newsweek.

Мания – это состояние, при котором наблюдается смена настроения, энергичность и возбуждение, которое может сохраняться от нескольких недель до нескольких месяцев. Оно характерно для людей, которые страдают от биполярного расстройства или шизоафектного расстройства – состояния, который включает симптомы шизофрении и депрессии или биполярного расстройства. Люди, у которых наблюдается мания, более склонны к опасным поступкам, рискованному поведению, они более чувствительны к бреду в мыслях.

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Ученые собрали данные 1101 человека с психическими расстройствами и без них за период между 2007 и 2017 годами. Данные содержали сведения о состоянии здоровья, диете и демографической информации об участниках, возраст которых варьировался от 18 до 65 лет. Около 55% участников были женского пола, остальные – мужчины. Также 55% были европеоидной расы, а 36% - афроамериканцами. Прежде всего, исследователи пытались выяснить, связана ли уязвимость перед инфекциями, которые передаются через пищу, с возникновением психических заболеваний.

Но оценив данные за десятилетие, исследователи были удивлены обнаружить, что люди, госпитализированные с манией, в 3,5 раза чаще употребляли консервированное мясо незадолго до обострения проблем со здоровьем по сравнению с людьми из группы без психических расстройств. Другие продукты, такие как рыба или необработанное мясо, оказались никак не связанными с манией.

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Чтобы проверить свои результаты, ученые кормили крыс нитратами. Они обнаружили, что животные демонстрировали признаки гиперактивности и расстройств сна по сравнению с теми крысами, еда которых была без нитратов. Когда в эксперименте консервированное мясо заменили вяленой говядиной без нитратов, животные вели себя так, как контрольная группа. А те крысы, которые ели консервированное мясо с нитратами, имели проблемы со сном и страдали от гиперактивности. Результаты подтвердились и в другом эксперименте, когда в обычную пищу крыс добавляли дозы нитратов, которые в эквиваленте равны той, которую съедают люди вместе с хот-догом. Животные, которых кормили нитратами, также имели другой бактериальный фон в пищеварительной системе. Кроме того, ученые выявили молекулярные изменения в участках их мозга, связанных с биполярным расстройством.