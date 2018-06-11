В США пятилетнюю девочку парализовало после укуса клеща
В американском штате Миссисипи пятилетняя девочка потеряла способность ходить и разговаривать после укуса клеща в голову.
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Накануне вечером все было хорошо, но уже утром ситуация приобрела ужасающего поворота, когда девочка проснулась, сообщает ABC News.
"Она проснулась, чтобы собираться в детский сад, и как только ее ноги коснулись пола, она упала. Потом я подошла, чтобы сделать ей прическу и заметила, что она еле разговаривает, и когда я ее расчесывала увидела клеща", - рассказала мама девочки Джессика Гриффин.
После врачебного осмотра выяснилось, что это паралич от клещей. Такое состояние вызвал токсин, найденный в ходе исследования.
По данным Центра контроля заболеваний США, обычно симптомы возникают через 24 часа после удаления клеща
Как и прогнозировали врачи, действие токсина прошло и девочка вернулась к нормальному состоянию через 12 часов.
После этого случая Джессика Гриффин предупредила других родителей об опасности и призвала их проверить своих детей на наличие клещей.
Напомним, ранее эксперт рассказала, что делать, если клещ уже присосался к телу.