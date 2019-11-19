Pornhub назвал россиян главными любителями "фейсситтинга"

Категория "сидение на лице" обрела популярность среди зрителей Pornhub в последние пять лет.

Пользователи сети из России чаще жителей других стран смотрят порно в жанре так называемого «фейсситтинга» (сексуальная практика, при которой верхний партнёр сидит на лице нижнего).

Об этом сообщается в отчете, опубликованном аналитиками самого популярного в мире порносайта Pornhub.

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Сотрудники портала провели исследование интересов пользователей в категориях «глубокая глотка» и «сидение на лице». Первая категория сейчас занимает 129-е место по популярности среди всех, вторая - на 174-м месте.

Наибольшая популярность категории «глубокая глотка» пришлась на август 2013 года, когда вышел фильм «Лавлейс». Это была документальная драма о звезде старого эротического фильма «Глубокая глотка» Линде Лавлейс.

Категория «сидение на лице» обрела популярность в последние пять лет, пик интереса к таким видео пришелся на апрель 2016 года.

Отмечается, что чаще всего видео в категории «глубокая глотка» ищут мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.

«Сидение на лице» чаще всего интересует пользователей в возрасте 18-34 лет, при этом женщины ищут такие ролики чаще, чем мужчины, на 34%. Чаще всего такие записи ищут пользователи из России, Финляндии, Беларуси, Норвегии, Румынии и Швеции.