Пять поз для настоящего секс-драйва (фото 18+)

Эксперты составили подборку из пяти ярких секс-поз.

Хотите внести разнообразие в вашу сексуальную жизнь? Тогда предложите партнеру попробовать эти позы.

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В них вы оба точно будете при деле и получите новые приятные ощущения. Подборку составил портал Cosmo.

1. Каприз

Если женщина долго ждет оргазма, она может начать подготовку без партнера. Когда почувствует сильное возбуждение, пусть ложится на край кровати,разведет ноги и позовет своего избранника. Он стоит перед ней,входит,оставляя между телами немного места для руки партнерши.

2. Широко закрытые глаза

Женщина ложится на спину, ее ноги у мужчины на плечах. Он стоит на одном колене,второй ногой опирается на кровать. Закрой глаза и с помощью руки регулируй силу и амплитуду его движений.

3. Трио силы

Женщина занимает позу догги-стайл. Разводит ноги и берет в руку вибратор. Двойное удовольствие гарантировано!

4. Скрученные ложки

Если женщине не очень хочется заниматься сексом прямо сейчас, пусть попросит сделать ей массаж. Потом пусть партнер ляжет на спину, женщина сверху(спиной к нему) со слегка разведенными ногами,одна из его ног — между ее. Ленивый,но весьма приятный секс порадует обоих.

5. Черный ниндзя

Поза для людей в хорошей спортивной форме. Женщина становится спиной к крепкому(!) стулу,забирается на него, затем опирается о сиденье руками и ногами. Если сможет удержаться в такой позе(а оно того стоит), получит море удовольствия.