Назван простой признак счастливых пар

Для обретения счастья в семейной жизни требуется разница в росте между мужчинами и женщинами. К такому выводу пришли американские психологи.

Новое исследование американских психологов показало, что женщины невысокого роста обретают настоящее счастье в браке с высокими мужьями.

К слову, обратная связь также существует, и мужчины высокого роста более счастливы, если имеют невысоких жен, передает MedikForum.

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Данное исследование интересно еще и тем, что эффект данного счастья, как показали наблюдения, длился приблизительно 18 лет. И этот срок не зависел от того, насколько разный рост имели супруги.

Женщины, в целом, были ниже ростом своих мужей просто потому, что женщины от природы чаще бывают ниже мужчин. Именно поэтому большинство устойчивых отношений строится вокруг более высоких мужчин и более низких женщин. С биологической точки зрения, женщины также стремятся обретать более высоких и сильных партнеров, так как они хотят передать эти качества, свидетельствующие о здоровье, своим будущим детям. Мужчины смотрят подсознательно на другие характеристики, которые свидетельствуют о способности женщин вынашивать и рожать детей.

Другое исследование американских ученых показало, что рост важен для женщин, так как высокие мужчины обеспечивают более выраженный уровень защиты, и на их фоне женщины выглядят более женственными. Рядом с высокими мужчинами представительницы прекрасного пола ощущали большую безопасность, как показал опрос.

Ранее эксперты рассказали, что отличает полноценные взрослые отношения от незрелых.