Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве, - СМИ

Командир воинской части, где якобы служил антикоррупционер, сообщил суду, что в ноябре 2023 года тот был исключен из подразделения, поскольку приказом Генштаба он назначен боевым медиком в другой части.

Антикоррупционер Виталий Шабунин с октября 2023 года числится боевым медиком воинской части. Он получает зарплату за выполнение военных задач в условиях военного положения, но при этом остается в Киеве.

Об этом говорится в постановлении Днепровского районного суда Киева, который рассматривает давнее уголовное дело, где фигурирует Шабунин, пишет издание "Закон і Бізнес".

В частности, командир воинской части, где якобы служил антикоррупционер, сообщил суду, что в ноябре 2023 года тот был исключен из подразделения, поскольку приказом Генштаба он назначен боевым медиком в другой части.

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"Глава "ЦПК" Виталий Шабунин оказался боевым медиком. Это уже пятая должность, которая была придумана для него, чтобы уберечь активиста от прохождения реальной службы в ВСУ... В то же время В.Шабунин ни одного дня не находился в армии, формально уходя в отпуск сразу после направления в воинскую часть", - говорится в статье.

Как отмечает журналист Владимир Бойко, в начале полномасштабной войны Шабунин договорился, чтобы его зачислили в ТрО задним числом.

Командир части подтвердил, что приказ о зачислении Шабунина на службу датирован 25 февраля 2022 года, но военную службу тот не проходил.

"Получив военный билет, уехал домой и даже не знает, где его часть находится. Тем не менее, получает на банковскую карточку как стрелок ежемесячно 53 тыс. грн (23 тыс. грн денежного обеспечения и 30 тыс. грн - за выполнение военных задач в условиях военного положения)", - отмечает Бойко, который служит в той же бригаде, что и якобы Шабунин.

По данным журналиста, Шабунин появлялся в части несколько раз, когда приносил письма из НАПК, чтобы его направили туда для прохождения службы. Однако суд установил, что с марта по сентябрь 2023 года, когда его воинская часть выполняла боевые задачи в Донецкой области, Шабунин в НАПК не командировался.

Напомним, что уголовное дело об уклонении от военной службы Шабунина не движется уже 4 месяца.

ГБР расследует два уголовных дела в отношении Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.