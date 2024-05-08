За последние несколько дней бойцы 47-й бригады задействовали Abrams для уничтожения российской пехоты и техники.

Американские танки Abrams по-прежнему находится на передовой в Украине, но танковые сражения, в которых он превосходит других, были редки, пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащего из 47-й отдельной механизированной бригады.

"Все зависит от ситуации. Видите ли, мы не сражаемся так, чтобы это был чисто танк против танка", - сказал он.

По словам бойца, Т-72 даже "рядом не стоял" с Abrams.

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Он добавил, что обстановка на поле боя стала "очень сложной" из-за преимущества России в живой силе и технике.

"Поэтому нам приходится корректировать свои действия. Эти танки предназначены в первую очередь для прямого контакта. Выходите и уничтожайте технику противника", - сказал военный.

По его словам, за последние несколько дней его команда задействовала свои танки Abrams для уничтожения российской пехоты и техники.

Танки Abrams - отводили ли ВСУ от линии фронта

Напомним, ранее Associated Press сообщило, что украинские войска начали отводить от линии фронта американские танки Abrams M1A1. В 92-й ОШБр при этом заявили, что огневая мощь и актуальность бронированной техники на поле боя в разы уменьшилась в связи с появлением беспилотных систем.

Однако, пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик отметила, что танки Abrams продолжают работать на Авдеевском направлении, и что ВСУ не отводили их от линии фронта.

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