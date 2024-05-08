В то же время Россия и Китай набирают популярность в большинстве регионов, кроме Европы.

Популярность Соединенных Штатов Америки как мировой державы снижается во всем мире, особенно в странах с преобладанием мусульманского населения. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные опубликованного Индекса восприятия демократии 2024 года.

Как отмечает издание, международная репутация Америки ухудшалась с начала 2023 года, особенно в мусульманских странах в связи с поддержкой Вашингтоном Израиля в войне в Газе. А теперь к этой тенденции присоединяется и Европа.

"Впервые с начала правления администрации Байдена многие страны Западной Европы вернулись к чисто негативному восприятию США. Этот подъем и спад, от негативного отношения к позитивному [и] обратно к негативному, особенно заметен в Германии, Австрии, Ирландии, Бельгии и Швейцарии", - сказал Фредерик ДеВо, старший научный сотрудник компании Latana, составившей индекс.

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Между тем, позитивное восприятие Китая в Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке продолжает расти, в результате чего глобальное восприятие Пекина стало в целом положительным, несмотря на сохраняющийся скептицизм в Европе.

Кроме того, Россия, которая в первое время после полномасштабного вторжения в Украину воспринималась во всем мире крайне негативно, похоже, также находится на пути к восстановлению своего имиджа в большинстве регионов, за исключением Европы.

"Падение популярности Америки в сочетании с улучшением позиций России и Китая означает, что в большинстве опрошенных стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии к последним относятся так же положительно, как и к США… В то время как США в целом остаются главной фигурой на мировой арене, среди населения некогда активных западноевропейских союзников начинают появляться трещины, а Россия и Китай набирают популярность в других регионах", - отмечает Politico.

Данные были получены в ходе ежегодного онлайн-опроса в 53 странах, проводимого исследовательской компанией Latana и некоммерческой организацией "Альянс демократий". Данные за 2024 год были собраны в период с 20 февраля по 15 апреля; выборка составила 62 953 человека, в среднем по 1200 респондентов в каждой стране.

США теряют свои позиции в Африке

Как писали западные СМИ, связи Америки и Запада с африканскими странами рушатся, и в перспективе это может предоставить России больше влияния на этом континенте. В частности, США пришлось вывести свои войска с территории таких давних союзников в Африке, как Нигер и Чад. Другие страны африканского региона Сахель также сближаются с Россией.

кроме того, пытаются расширить свое влияние в африке также Китай и Иран, который поддерживает правительство Судана.

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