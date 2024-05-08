Людям предлагают деньги за участие в протестах, отметил глава Центра противодействия дезинформации.

В Украине продолжается вторая волна российской дезинформации насчет "нелегитимности" власти.

Об этом заявил в эфире телемарафона руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. "Она будет продолжаться в течение всего лета. Появляется куча страниц в TikTok и каналы в Telegram, которые призывают выходить на митинги в 20-х числах мая. Эти каналы искусственные, обычно там по 1-2 видео, которые разгоняются через российские каналы в Telegram. Организаторы и создатели этих страниц находятся за пределами Украины. Сейчас продолжается противодействие созданию инструментов, их блокировка", - сказал Коваленко.

Он также отметил, что в эти дни РФ планирует вывести людей на улицу, за что обещает платить деньги. "Они будут пытаться собрать какую-то картинку, там даже деньги предлагают людям. Чтобы они пришли на Майдан, постояли, от 100 гривень в час. Это полностью искусственная операция. Задача России - сделать картинку, что Зеленский (Владимир Зеленский, - Ред.) нелегитимный президент, с которым нельзя договариваться в будущем", - рассказал Коваленко.

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По его словам, Россия будет пытаться продвигать тезис о нелегитимности Зеленского и власти не только среди украинской аудитории, но и среди партнеров Киева на Западе.

"Эти месседжи уже в сети Х также фиксируются о легитимности Путина и нелегитимности украинской власти. Кроме того, они пытаются таким образом сорвать саммит мира, который состоится в Швейцарии. Мол, зачем туда ехать, если Зеленский нелегитимный", - отметил Коваленко.

"Майдан" 2024 в центре внимания - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, украинская сторона предупреждала, что спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года. В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов.

Российские спецслужбы хотят через многотоварную операцию "Майдан-3" подготовить почву для разгрома Вооруженных сил Украины в июне этого года.

По информации от ГУР МО, кульминация российской антиукраинской дезинформационной кампании "Майдан-3" будет протекать в виде манипуляций, истерики и нагнетания ситуации насчет мобилизации и решений украинской власти.

Накануне в Институте изучения войны сообщили, что Россия начала информационную подготовку к операции "Майдан-3". В частности, речь идет об объявлении МВД России в розыск президента Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и экс-президента Петра Порошенко.

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