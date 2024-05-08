Не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления - убийства, изнасилования.

Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отмечает, что за закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" (регистрационный номер 11079) проголосовало 279 народных депутатов.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

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"Риски по антикоррупции, которые отмечал антикоррупционный комитет, частично убрали. В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями), а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования", - сообщил Железняк.

Мобилизация заключенных в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность добровольной мобилизации заключенных. Им предусматривалось, что участие в боевых действиях для осужденных будет добровольным.

Глава министерства юстиции Денис Малюська отмечал, что Минюст не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, совершившим преступления на службе, а также преступления против государственности.

Одна из авторов законопроекта, народный депутат Украины Елена Шуляк отмечала, что закон о мобилизации заключенных позволит привлечь в ВСУ тысячи осужденных. Но служить они будут в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части.

Парламентарий также отмечала, что заключенные, которые заявили о желании защищать страну, будут проходить обязательно психологическую экспертизу.

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