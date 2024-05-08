Некоторым категория украинцев может быть отказано в предоставлении постоянного вида на жительство.

Литва не будет высылать украинских военнообязанных мужчин, но им могут отказать в предоставлении постоянного вида на жительство. Об этом в комментарии Financial Times заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы не будем устраивать депортаций или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", – сказала премьер-министр, добавив, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

В то же время, по ее словам, некоторым категория украинских мужчин может быть отказано в предоставлении постоянного вида на жительство, если Киев докажет, что они уклоняются от военной службы.

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Шимоните добавила, что Литва "стремится помочь Украине, гарантировать, что она имеет потенциал для обновления своих вооруженных сил и дать возможность людям, которые воевали в течение длительного времени, отдохнуть".

Возвращение украинских мужчин

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщал, что страна может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Впрочем, власти страны следят, как это планирует реализовать Польша.

Глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек заявил, что немецкие земельные правительства должны помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, которые выехали из страны после полномасштабного вторжения РФ.

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