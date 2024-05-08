Компания ежегодно выпускает финансовый и операционный отчеты, а также отчитывается о своих значимых социальных проектах для общин.

Группа компаний "Метинвест" – крупнейший налогоплательщик в металлургической отрасли и честный работодатель: в прошлом году компания уплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году "Метинвест" перечислил в украинский бюджет 14 млрд 614 млн 981 тыс. грн, говорится в новом проекте Oboz.ua "Поддерживай честных", посвященном культуре уплаты налогов.

"Метинвест" ставят в пример как "белого работодателя", ведь компания ежегодно выпускает финансовый и операционный отчеты, а также отчитывается о своих значимых социальных проектах для общин. Такие отчеты – обязательный элемент коммуникации между компанией и нынешними и будущими клиентами, партнерами, обществом и государством, отмечают в пресс-службе компании.

Впрочем, существуют у "Метинвеста" и проблемы – в основном, из-за непрозрачной работы не только конкурентов, но и контрагентов.

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"Часть контрагентов, у которых мы закупаем услуги или товары, налоговые органы считают рискованными. Эти контрагенты выводят НДС, и он не попадает в бюджет, как это должно быть по законодательству. И вместо того, чтобы бороться именно с этими рисковыми налогоплательщиками, налоговая отказывает в возмещении НДС компаниям, работающим официально и прозрачно", – говорят в компании.

Именно поэтому важно придерживаться принципов прозрачной и ответственной работы, убеждены в "Метинвесте". И в условиях военных действий значение этих принципов возрастает, ведь прозрачные компании недополучают возмещение НДС, и это влияет и на оборотные средства компаний, а государство получает меньше налогов.

Как известно, "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова с 1 мая повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Их оклады вырастут на 5-20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации. Кроме того, компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников: работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.