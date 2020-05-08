Степанов раскритиковал реформу Супрун и рассказал, как будет реанимировать медицину

Второй этап медреформы в Украине стартовал 1 апреля.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал приостановление медицинской реформы, которую начала его предшественница Ульяна Супрун. По его мнению, эта реформа основана на отдельных элементах моделей западных стран, но совершенно не адаптирована к украинским реалиям.

Читайте такжеРоды бывают разные, а значит, и стоимость нужно различать: глава Минздрава рассказал, что не так с тарифом на роды

Об этом Степанов заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". "То есть мы говорим о том, что закрытие больниц - это правильно? Увольнение медицинских работников - это правильно? Непредоставление медицинской помощи (как следствие) - это правильно? Распространение болезни на туберкулез на 20-30% по нашим расчетам - это правильно? Тогда у нас разные ценности - я счастлив, что у нас разные ценности", - сказал министр.

Степанов отметил, что реформа должна была решить определенные вопросы и все шаги должны быть понятными. "У меня вопрос: как так получилось, что все тарифы рассчитывали не специалисты отрасли, не врачи, а рассчитывали какие-то специалисты? Как так случилось, что при расчете этих тарифов, например, тот же инфаркт или инсульт рассчитан вдвое меньше, чем он реально стоит? Как так случилось, что у нас рассчитаны исключительно физиологические роды - и никак не рассчитано, что у нас еще бывают патологические роды, что у нас есть перинатальные центры?", - сказал он.

Степанов добавил, что его команда пытается реформировать медицину и из нее создать такую отрасль, которая будет на 100% помогать людям. "Какой мы будем гордиться и в которой мы будем уверены. Отрасль, в которой, если ты звонишь в скорую, то она приезжает через 10, максимум 20 минут независимо от того, где ты находишься. Когда ты уверен, что тебя довезут в больницу, где тебя будут спасать. В моем представлении именно такая должна быть медицина. Когда мы начали анализировать второй этап реформы, который нам был предоставлен в "красивых" слайдах, которые были взяты из разных моделей стран мира. Все это было сделано в одну кучу. Нам сказали, что у нас будет такая медицина. Причем авторы, инициаторы этой реформы, не могли объяснить в чем именно суть этой реформы. Многим украинцам безразлично, каким образом она будет финансироваться. Они хотят, чтобы им оказывали помощь, чтобы медицина выполняла свой долг. Наши медицинские работники хотят получать достойную заработную плату, чтобы спасать жизни, а не думать, как выжить самим. Именно эти задачи должна решать реформа, потому что реформа – это когда становится лучше", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля стартовала вторая фаза медреформы. Теперь к узким специалистам пациенты смогут попасть только по направлению и оно должно быть электронным. Для пациентов это означает: