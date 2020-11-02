Больше всего новых инфицированных вчера было обнаружено в Харьковской области.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 754 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинге о ситуации по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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По его словам, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 6 754 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 255 медработников. Госпитализирован был 801 человек; умерли - 69; выздоровели - 2 327 человек.

Следовательно, по состоянию на 2 ноября общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 402 194. В общем за все время пандемии в Украине умерли 7 375 (+69) пациентов, выздоровели - 163 768 (+2 327).

Активными больными остаются 231 051 человек.

За сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), во Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Коронавирус в Украине: что известно

С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красной" зоне оказались 11 областных центров.

В Украине хотят штрафовать нарушителей карантина прямо на месте. Соответствующий законопроект подан в Верховную раду.

По состоянию на субботу, 31 октября, в Украине были занято более 67% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом нет ни одного региона, где занято менее 50% таких коек.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева