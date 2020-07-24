В Украине за сутки почти тысяча новых инфицирований COVID-19, свыше 800 человек побороли смертельный вирус:

Суточный показатель заболеваемости на коронавирус в Украине вошел в тройку крупнейших за последний месяц.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще в 972 человек. К сожалению, умерли 20 больных, зато выздоровели 886 человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 24 июля.

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Суточный показатель заболеваемости вошел в тройку крупнейших за последний месяц: 26 июня был зафиксирован антирекорд, заболели 1109 человек, 25 июня — 994.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 62 823 человека, из них 34 886 выздоровели, летальных случаев — 1571.

В настоящее время продолжают лечиться 26 366 человек. Всего проведено 937 006 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2462 случая;

Волынская область - 3446 случаев;

Днепропетровская область - 1302 случая;

Донецкая область - 830 случаев;

Житомирская область - 1670 случаев;

Закарпатская область - 4706 случаев;

Запорожская область - 712 случаев;

Ивано-Франковская область - 3852 случая;

Кировоградская область - 689 случаев;

г. Киев - 7396 случаев;

Киевская область - 3421 случай;

Львовская область - 8588 случаев;

Луганская область - 118 случаев;

Николаевская область - 536 случаев;

Одесская область - 2749 случаев;

Полтавская область - 378 случай;

Ривненская область - 5399 случаев;

Сумская область - 397 случаев;

Тернопольская область - 2604 случая;

Харьковская область - 3277 случаев;

Херсонская область - 218 случаев;

Хмельницкая область - 1021 случай;

Черновицкая область - 5485 случаев;

Черкасская область - 888 случаев;

Черниговская область - 679 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июля 2020 в Центр поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 113 589 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 июля в Украине было зарегистрировано 61 тыс. 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тыс. 551 летальный, 34 тыс. пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев заболевания.

Как сообщал УНИАН, правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавирус. В каждой из них действует целый ряд ограничений.

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