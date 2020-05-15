Полиция расследует факт массового заболевания COVID-19 в Дарницком доме-интернате
Следователи Дарницкого управления полиции Киева начали уголовное производство по факту массового заболевания COVID-19 у воспитанников и персонала из дома-интерната для девочек.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Ялынковой после проведения ПЦР-тестов выявлена коронавирусная болезнь у воспитанников и персонала заведения.
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В частности, собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Сообщается, что на месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве подтвердили заболевание на COVID-19 у 81 человека.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в интернате сначала выявили больную сотрудницу, после этого были праведны ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общей сложности 182 человека.
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