COVID-19 подтвердился у нардепа от "Слуги народа".

Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк (фракция «Слуга народа») заразился коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус у Кернеса: стали известны подробности перелета мэра Харькова в немецкую клинику "Шарите"

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на информацию из рабочего чата фракции. Рассылку чата журналистам удалось сфотографировать в Раде.

"Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - сказано в сообщении.

Коронавирус в Верховной Раде: читайте больше новостей

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров