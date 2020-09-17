Сергей Нагорняк заразился коронавирусом / УНИАН
Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк (фракция «Слуга народа») заразился коронавирусом.
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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на информацию из рабочего чата фракции. Рассылку чата журналистам удалось сфотографировать в Раде.
"Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - сказано в сообщении.
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