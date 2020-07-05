В Киеве за сутки еще у 78 человек обнаружили COVID-19

На сегодняшний день в столице уже 5543 подтвержденных случая заболевания

В Киеве за минувшие сутки еще у 78 человек выявили коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Еще у 78 жителей Киева выявили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодняшний день в столице уже 5543 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших за минувшие сутки, - двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 12, в Оболонском - 11, в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев.

По данным мэра, выздоровели за минувшие сутки 32 человека, всего с начала пандемии - 1802.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев на сегодня составляет 48 500.

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