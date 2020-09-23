Обязательному лечению в условиях стационара подлежат больные COVID-19 пациенты из группы риска.
Читайте такжеЛяшко назвал вероятную дату появления в Украине вакцины от COVID-19Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Facebook.
По обновленным стандартам госпитализации больных COVID-19, к группе риска относятся пациенты с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, иммуносупрессивными состояниями, почечной недостаточностью.
Также в этот перечень входят пациенты с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, аутоиммунными заболеваниями.
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