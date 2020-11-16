Андрей Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

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«11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования», - говорится в сообщении.

Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​центре Киева. Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной сотни по этому эпизоду, координировал большое количество участников, экспертов, работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео.

"Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем соболезнования и поддержку близким, друзьям, коллегам», - отметили в группе.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Дело Майдана: что известно

3 декабря 2019 года Рада окончательно приняла закон о перезапуске ГБР и разблокировала расследования дел Майдана.

Отдельно депутаты проголосовали за поправку №318 к законопроекту о ГБР, которая позволит следователям, которые расследовали дела Майдана, перейти из Генпрокуратуры в ГБР без прохождения конкурса. За нее проголосовали 334 депутата.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на выдачу в ОРДЛО обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014 года на улице Институтской экс-«беркутовцев», дела Майдана будут доведены до конца.

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Автор: Константин Гончаров