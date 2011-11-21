Санэпидемслужбе Украины урежут права

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшие дни направит в Верховную Раду Украины законопроект, который будет предусматривать защиту права собственности.

Об этом заявил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ в эфире программы «Шустер Live».

По его словам, после того как вступит в силу закон о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности, «мы немедленно вносим в парламент новый аналогичный законопроект - субъектом законодательной инициативы будет глава государства - который будет направлен на защиту прав собственности в Украине".

А.ПОРТНОВ отметил, что "проанализировав законы, которые вообще содержат такие словосочетания и слова, как кто-то имеет право закрыть предприятие, приостановить его работу, остановить, изъяв все эти слова, мы пришли к выводу, что такие батальоны пожарных инспекторов, отряды санэпидемслужбы и других органов не должны росчерком пера закрывать работу предприятий, если не нравится как огнетушитель висит или еще что-то не нравится". При этом он подчеркнул, что будут предложены изменения в более чем 70 законов.

А.ПОРТНОВ сказал, что в соответствии с этими изменениями, для того чтобы лишить предприятие возможности работать, контролирующие органы должны «прийти в суд, в суде в состязательном процессе, где присутствует сторона защиты, доказать, почему предприятие это виновато, и только после этого, возможно, по этому предприятию принять какое-то решение". При этом он отметил, что также предусматривается «значительно оптимизировать полномочия органов прокуратуры». По его словам, данным законопроектом будет предусматриваться уменьшить количество оснований, по которым прокурор может обращаться в суд.

А.ПОРТНОВ сказал, что также будет «предложена правовая определенность судебных решений». По его словам, сегодня есть случаи, когда владелец имеет решение суда, которое подтверждает его право собственности, но «проходит 10 лет, и существуют случаи, когда по так называемым нововыявленным обстоятельствам можно отменить любое судебное решение, которое даже прошло уже и высшую судебную инстанцию в Украине - Верховный суд». «Поэтому мы устанавливаем срок - 3 года, после которого ничего не может быть с этим судебным решением сделано, то есть не могут забрать у предпринимателя имущество, если прошло 3 года», - сказал А.ПОРТНОВ.