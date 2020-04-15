В Украине коронавирусом заболели 260 детей и 684 медика - Минздрав
В Украине среди пораженных коронавирусной болезнью 260 детей и 684 медицинских работника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
Читайте такжеГоворит о выходе из карантина пока нецелесообразно - глава Минздрава
"За последние сутки у нас 392 новых случая заболевания COVID-19, в общей сложности заболели 3 тысячи 764 человека, включая - 260 детей и 684 медицинских работника", - сказал он.
Также Степанов отметил, что в общей сложности выздоровели от COVID-19 143 человека, а умерли 108 человек.
Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая заражения.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире