Тесты на COVID-19 украинского производства ожидаются на следующей неделе - Минздрав
ПЦР-тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 украинского производства ожидаются на следующей неделе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
"ПЦР-тесты мы ожидаем от украинского производителя получить в количестве 20 тыс. ПЦР-систем, которые позволят протестировать около 2 млн исследований. И тесты уже должны быть на следующей неделе", - сказал он.
По словам Ляшко, украинский производитель готов производить около тысячи ПЦР-тестов в сутки.
"И это позволит нам покрыть всю потребность в проведении тестирования, которая нужна", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
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