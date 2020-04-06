Тесты на COVID-19 украинского производства ожидаются на следующей неделе - Минздрав

Украина готова производить около тысячи ПЦР-тестов в сутки.

ПЦР-тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 украинского производства ожидаются на следующей неделе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"ПЦР-тесты мы ожидаем от украинского производителя получить в количестве 20 тыс. ПЦР-систем, которые позволят протестировать около 2 млн исследований. И тесты уже должны быть на следующей неделе", - сказал он.

По словам Ляшко, украинский производитель готов производить около тысячи ПЦР-тестов в сутки.

"И это позволит нам покрыть всю потребность в проведении тестирования, которая нужна", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

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