В связи с этим компания уже предупредила инвесторов о том, что в этом году произведет и поставит меньше самолетов, чем было запланировано.

Компания Boeing при производстве самолетов 787 Dreamliner столкнулась с нехваткой теплообменников из-за санкций против России, сообщила газета The Wall Street Journal.

Boeing планировала нарастить производство этих самолетов, однако новые поставщики не могут обеспечить такое количество устройств. Теплообменники, используемые для систем кондиционирования воздуха в самолетах, до февраля 2022 года производило совместное предприятие российского АО "ХС-Наука" и американской RTX Collins Aerospace, "дочки" RTX.

После ввода санкций СП закрыли, а производство перенесли на заводы в Коннектикуте и Вулвергемптоне. При этом "ХС-Наука" занялась ремонтом оставшихся в России самолетов Boeing и Airbus. Новый поставщик теплообменников RTX удовлетворял спрос Boeing в первое время, однако с новыми объемами производства заводы не справляются, пишет WSJ.

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В связи с этим компания уже предупредила инвесторов о том, что в этом году произведет и поставит меньше самолетов, чем было запланировано.

На прошлой неделе авиакомпания American Airlines объявила о сокращении количества рейсов по некоторым маршрутам, а также о закрытии сезонных рейсов раньше, чем планировалось, из-за задержек поставок Boeing 787 Dreamliner.

WSJ добавляет, что производство этой модели самолета также сдерживают проблемы с поставками пассажирских кресел для лайнеров. Они в свою очередь связаны с нехваткой материалов и задержкой с сертификацией.

Санкции и авиаотрасль в мире

Канада предоставила европейскому авиастроительному гиганту Airbus разрешение на использование российского титана в производстве самолетов. Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг предоставляет Airbus гибкость на канадских заводах и, как ожидают аналитики, развеет беспокойство относительно его основной деятельности, которая может пострадать из-за фактического запрета на поставки в Канаду самолетов, производство которых в значительной степени зависит от титана.

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