Мусиенко отметил, что "это не значит Харьков и Сумы".

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что означает подготовка россиян к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей на северо-востоке и какими "шансами" хочет воспользоваться враг.

В эфире телемарафона он отметил, что россияне достраивают сейчас взлетную полосу на аэродроме в Белгородской области, которая нужна для приема военно-транспортных самолетов, как аэродром подскока.

"Это означает, что они готовят переброску живой силы. Они рассматривают сценарий подготовки и подскока туда определенных групп, возможно десанта или других. Для того, чтобы они быстрее отсюда передвигались. Чтобы решить вопрос логистики, который не так прост. Надеемся, что будет возможность этот аэродром поразить", - акцентировал Мусиенко.

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Кроме того, продолжает формироваться российская группировка войск "Север" в Белгородской области, а также ударная группировка "Курск", которая находится в Курской области. На севере этот контингент сейчас увеличивается в Белгородской области, что означает возможный сценарий наступления, в частности, с этого направления.

"То есть, по сравнению с прошлой неделей, за эту неделю обозначилось то, что формируется хоть и не большая, но ударная группировка войск с прицелом на Сумщину и с прицелом на Харьковщину. Здесь просто надо разделить, что это не значит Харьков и не значит Сумы. Потому что это разные вещи. Поскольку направление действий врага и удары, они могут заключаться не в том, чтобы пойти на Харьков - нет. Они не пойдут на областной центр, потому что сил недостаточно", - пояснил он.

Цель врага - проводить рейдовые операции, запускать диверсионные группы.

"7 мая будет инаугурация Путина. Он объявит о том, что наносятся удары Украиной по территории России, соответственно он прав относительно санитарной зоны. Надо запускать в Сумскую область для создания этой санитарной зоны и на Харьковщину так же", - отметил эксперт.

Также россияне хотят воспользоваться "шансом" оттянуть украинские силы и средства, пока поступает помощь западных партнеров.

"По мнению российского командования надо оттянуть нас на север. Надо создать дилемму, пока помощь поступает, где нам обороняться. Потому что обороняться все равно может быть сложно. А результатом и направлением основного удара должна быть Донетчина. По российскому плану это должно дать возможность захватить всю Донецкую область. На Востоке, я думаю, у них программа максимум в результате этой наступательной кампании захватить всю Донецкую область. Это основная программа и основное направление удара",- акцентировал Мусиенко.

Эксперт считает, что россияне уже сейчас воюют на пределе своих возможностей, но "прут" на линии фронта, потому что считают, "что сейчас для них это шанс".

"Россия сейчас хочет истощать наши подразделения, чтобы их истощенные подразделения за счет большего количества, в конце концов имели больше шансов. Они видят для себя окно возможностей май-июнь, максимум первая половина июля", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отметил, что Украина имеет оборонительные рубежи, но проблема в том, что их нужно прикрывать от ударов российской авиации и на это не хватает средств.

Он добавил, что в прогнозах по прибытию самолетов F-16, на которые очень ожидает и надеется Украина, нужно смотреть на сроки поставки Patriot.

"Сегодня появился самый вероятный и правильный прогноз по этому поводу, на что нужно ориентироваться. Поставка Patriot привязана к поставке самолетов. Пока не будет поставлено больше систем, для того, чтобы прикрыть эти самолеты, их не будет", - констатировал Мусиенко.

Война в Украине - новое наступление россиян

Как сообщал УНИАН, по прогнозу украинской разведки, российские войска начнут основное наступление на фронте в конце мая или в начале июня. Также враг готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что у захватчиков не будет достаточно ресурсов для захвата крупного города. Успех россиян зависит от того, насколько крепкой будет украинская оборона на Донбассе.

Украина уже получила несколько срочных поставок оружия после одобрения новой программы американской помощи. Однако, как отмечается в публикации издания The New York Times, в дальнейшем выдерживать быстрый темп поставок США и другим союзникам по НАТО будет сложно. Поэтому большая часть большого оружия и некоторые боеприпасы могут быть в Украине только летом, или даже позже. Ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня и может совпасть с поставкой истребителей F-16.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отмечал, что дата передачи Украине самолетов F-16 несколько раз переносилась и о точных сроках говорить сложно. Официально об этом не будут сообщать.

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