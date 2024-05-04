План будет использовать прибыль от замороженных российских активов для погашения помощи.

США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов.

При этом огромные затраты будут возмещены за счет непредвиденных прибылей от суверенных российских активов, которые были заморожены и по которым начисляются проценты в основном в Европе, пишет Bloomberg.

Этот план обсуждается странами "Большой семерки", при этом США настаивают на заключении соглашения на встрече лидеров G-7 в Италии в июне, по словам людей, знакомых с этим предложением. По их словам, дискуссии по этой теме были трудными, и достижение соглашения может занять месяцы.

Видео дня

Этот план сигнализирует о решительной демонстрации поддержки со стороны Вашингтона после того, как Конгресс одобрил в апреле помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, которая была отложена на несколько месяцев из-за межпартийных разногласий. Этот шаг также окажет новое давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от своих возражений против использования замороженных российских активов.

Отвечая на вопрос о такого рода предложениях, согласно которым США или часть стран "Большой семерки" выделят деньги на помощь, которую ЕС будет погашать, используя замороженные активы, министр финансов США Джанет Йеллен ответила, что "это то, что мы хотим и обсуждаем".

"В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся "Большая семерка", а не просто чтобы Соединенные Штаты делали это в одиночку", - сказала она.

Замороженные активы РФ - детали

Последнее событие последовало за многомесячными дискуссиями среди союзников о том, как принять во внимание европейские опасения по поводу подверженности ЕС рискам использования замороженных российских активов, а также поставить помощь Украине на более устойчивую основу.

Большинство европейских стран выступают против прямой конфискации активов и скептически относятся к предложениям, которые, как они опасаются, могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их возмездию со стороны России. По словам людей, усилия США, по сути, сводятся к поиску способа предоставить Украине максимально возможную поддержку быстро, а не в меньших объемах, путем более эффективной мобилизации прибыли, полученной от замороженных активов.

Страны "Большой семерки" иммобилизовали около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года, при этом большая часть активов находится в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: