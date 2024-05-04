Задержаны двое 25-летних мужчин и 18-летняя женщина.

В Финляндии уездный суд Кайнуу отправил под арест трех граждан России, подозреваемых в вывозе за рубеж товаров двойного назначения, пишет Yle. Фигурантам инкриминируют вывоз из Финляндии предметов роскоши, пригодных для использования в военных целях.

Полиция не уточнила, о каких предметах идет речь и куда они были экспортированы. Заседание прошло в закрытом режиме.

"Если мы говорим о предметах роскоши в целом, мы имеем в виду смартфоны, компьютеры, комплектующие для компьютеров, камеры, дроны и другие товары, которые являются обычными в нашей повседневной жизни, но в другой стране могут использоваться в качестве продукта двойного назначения", - заявил руководитель следственной группы Киммо Тууленкари.

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В минувший вторник полиция задержала двух 25-летних мужчин и 18-летнюю девушку в общежитии. Задержанные молодые люди - студенты местного колледжа. Все трое - граждане России. По словам следователя, гражданство подозреваемых не влияет на ход предварительного расследования, но создает определенные трудности. Минимальный тюремный срок за совершенное ими преступление - четыре месяца, а максимальный - четыре года.

Российские шпионы в Европе

В немецком городе Байройт арестовали предполагаемых российских агентов, которые готовили серию терактов.

Как сообщает BILD, федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель согласовал арест двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу РФ. По данным СМИ, предполагается, что подозреваемые пытались собрать информацию об американских военных базах на территории Германии, а также готовили атаки на военные транспортные маршруты в стране.

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