Шиповник: чем полезен, применение и противопоказания

Употребление ягод шиповника – великолепный способ укрепить иммунную систему как взрослых, так и детей.

Шиповник – это растительный продукт, популярность которого не знает границ в направлении народной медицины. Также это растение получило признание и в официальной медицине. Плоды шиповника традиционно используются как лекарственное средство для лечения самых разных заболеваний.

Что представляет собой шиповник

С точки зрения ботаники, шиповник – это кустарниковое многолетнее растение, которое относят к семейству Розоцветных. Стебли куста, который может быть высотой до 2 метров, усеяны небольшими острыми шипами. В народе это растение еще называют "дикая роза", поскольку кустарник на вид (стеблями и листьями) несколько похож на декоративную розу.

Читайте такжеКорица – польза ароматной пряности для здоровья и похудения

Цветет шиповник одиночными бутонами, состоящими из 4-5 лепестков нежно-розового, бледно-оранжевого или белого цвета.

Его плоды бывают разными по размеру, форме и цвету. Чаще всего это ягодки оранжевого или ярко-красного окраса. На вкус они немного терпкие и кислые, однако именно ягодки представляют особый интерес, ведь их состав просто поражает полезным разнообразием.

В целом же для приготовления витаминизированных напитков используют листья, цветки, ягоды и корни этого растения.

Польза шиповника для здоровья

Шиповник – растение, которое несет пользу организму, улучшая работу органов и укрепляя иммунную систему. Это лекарственное растение широкого спектра действия.

Так, шиповник является чемпионом по содержанию витаминов А и С. Он содержит витамины группы В и витамин РР. В нем найдены витамины Е и К, а также сахар, пектины, дубильные вещества, минералы (железо, марганец, калийные и кальциевые соли). Семена содержат эфирные масла и слабые жирные кислоты.

Шиповник часто используют для борьбы с простудными заболеваниями и инфекциями. Он является отличным средством для профилактики авитаминозов как у детей, так и у взрослых.

В целом шиповник имеет широкий спектр лечебных свойств. Основные из них: тонизирующие, седативные, противовоспалительные, противомикробные, кровоостанавливающие, вяжущие, моче - и желчегонные, сосудистоукрепляющие, помогает в выработке эритроцитов, снижает кровяное давление.

Растение – мощный антиоксидант, а состояние кожи, волос, молодость организма, как известно, зависит именно от этих веществ. К тому же, низкая калорийность – всего 110 ккал на 100 г сухих ягод, позволяет употреблять отвары даже при жесткой диете.

Есть ли вред от шиповника: противопоказания

Длительное употребление различных напитков на шиповнике может негативно отразиться на деятельности печени. Лучше всего комбинировать настои лекарственных растений: в таком случае они не будут надоедать и организм сможет получать более широкий спектр полезных веществ и микроэлементов.

Чрезмерное употребление шиповника может привести к нарушениям со стороны кровеносной системы, включая развитие тахикардии, повышение свертываемости крови. Если у человека есть склонность к тромбообразованию, плоды шиповника следует исключить из рациона.

Высоким содержанием кислоты, отвары и настои плодов шиповника могут негативно влиять на зубную эмаль. По той же причине следует воздержаться от употребления препаратов на основе шиповника при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Как заваривать шиповник и сохранить витамины

Польза шиповника является невероятно большой. Однако от того, насколько ягоды шиповника правильно заварены, во многом зависит, сколько витаминов и других полезных веществ сохранится.

Заваривание свежих ягод шиповника

Из свежих созревших ягод шиповника можно получить наибольшее количество полезных веществ.

Для приготовления напитка взять 3-4 ст. л. плодов, тщательно вымыть и проткнуть каждую ягодку зубочисткой. Высыпать подготовленные ягоды в стеклянную емкость и залить 500 мл горячей воды. Укутать и оставить на 40 минут настаиваться.

Когда время выйдет, процедить настой через несколько слоев марли, а использованные плоды переложить в кастрюльку, снова залить 500 мл горячей воды и кипятить 30 минут.

Полученный таким образом отвар остудить, процедить и смешать его с настоем.

Заваривание шиповника в термосе

Читайте такжеЦикорий – что это такое, чем полезен и какие противопоказания

Этот способ самый распространенный. Термос желательно брать со стеклянной колбой и не очень большой – объемом не более двух литров. Заполнить его целыми ягодами примерно на треть или чуть меньше. Если используются измельченные, то на 1 л жидкости нужно 3-4 ст. л. плодов.

Залить шиповник горячей водой, но не кипятком. Закрыть термос и дать ягодам настояться. Целым плодам для этого нужно 8-10 часов, а измельченным хватит 2 часов, но можно оставить и дольше.

Целые ягоды можно заварить повторно один и даже два раза, если они достаточно крупные и мясистые.

Напиток из ягод шиповника на водяной бане

Выложить в приготовленную емкость 2 ст. л. измельченных свежих или сухих ягод шиповника, залить 500 мл горячей воды, накрыть крышкой и поместить в кастрюлю большего размера, где уже кипит на слабом огне вода, и настаивать на водяной бане 15-20 минут. Затем остудить напиток, процедить и пить на протяжении дня для укрепления иммунитета и общего оздоровления организма.

Ранее УНИАН рассказывал про полезных свойствах и противопоказаниях Иван-чая, а также о том, как заваривать это очень полезное растение.