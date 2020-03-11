В ТРЦ Киева будут работать спецбригады для выявления людей с коронавирусом

Людям с соответствующими симптомами будут измерять температуру и в случае необходимости посоветуют обратиться за медицинской помощью.

С 12 марта в торгово-развлекательных центрах Киева будут работать спецбригады для выявления людей с признаками заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, комментируя ограничительно-профилактические мероприятия, которые вводятся в столице с 12 марта из-за коронавирусной инфекции.

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«Что касается торговых центров, то есть четкий алгоритм действий самих представителей торговых центров и субъектов хозяйствования. Этого должны придерживаться сами субъекты хозяйствования. В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, которые будут осматривать людей, при необходимости - проводить температурный контроль. А если будет температура повышенная – будут рекомендовать обратиться за медицинской помощью», - сказал Рубан.

По его словам, у коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика – кашель, повышенная температура, насморк, которые проявляются визуально, поэтому выявить больных людей не сложно.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведение массовых мероприятий.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в свою очередь, подчеркнул, что речь идет не о карантине, а ограничительно-профилактических мерах.