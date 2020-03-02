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В каждой области определены, как минимум, два учреждения, которые первыми будут принимать больных коронавирусом - Ляшко

16:56, 02 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он напомнил, что разработана методика расчета средств индивидуальной защиты, которые должны быть в определенных госпитальных базах для приема больных коронавирусом.

«Приказами департаментов здравоохранения в каждой области сегодня определены, как минимум, два учреждения, которые первые будут принимать больных коронавирусной инфекцией», - отметил Ляшко.

По его словам, за такими учреждениями определены контактные лица, о них проинформированы семейные и другие врачи, которые должны направлять в них граждан с симптомами болезни.

«Также в каждой области определены, как минимум, две бригады экстренной медицинской помощи, которые первыми выезжают на выезд и должны транспортировать именно в эти две клинические базы», ​​- пояснил представитель Минздрава.

Ляшко также отметил, что на сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч «инфекционных» коек, 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях, 1,5 тысячи врачей, работающих в этих учреждениях, и около 6 тысяч другого медицинского персонала. У всех них, добавил он, есть средства индивидуальной защиты, костюмы биологической безопасности и респираторы в случае первой необходимости.

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