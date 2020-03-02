В каждой области определены, как минимум, два учреждения, которые первыми будут принимать больных коронавирусом - Ляшко

Также определены, как минимум, две бригады экстренной медицинской помощи, которые первыми будут направляться на подобные вызовы.

В каждой области определены, как минимум, два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он напомнил, что разработана методика расчета средств индивидуальной защиты, которые должны быть в определенных госпитальных базах для приема больных коронавирусом.

«Приказами департаментов здравоохранения в каждой области сегодня определены, как минимум, два учреждения, которые первые будут принимать больных коронавирусной инфекцией», - отметил Ляшко.

По его словам, за такими учреждениями определены контактные лица, о них проинформированы семейные и другие врачи, которые должны направлять в них граждан с симптомами болезни.

«Также в каждой области определены, как минимум, две бригады экстренной медицинской помощи, которые первыми выезжают на выезд и должны транспортировать именно в эти две клинические базы», ​​- пояснил представитель Минздрава.

Ляшко также отметил, что на сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч «инфекционных» коек, 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях, 1,5 тысячи врачей, работающих в этих учреждениях, и около 6 тысяч другого медицинского персонала. У всех них, добавил он, есть средства индивидуальной защиты, костюмы биологической безопасности и респираторы в случае первой необходимости.