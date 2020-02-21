У эвакуированных из Китая людей нет симптомов острых респираторных заболеваний - Гончарук

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем правительства.

Все эвакуированные из охваченного коронавирусом Китая в Новые Санжары Полтавской области "прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности".

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТСН.

"Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под физической охраной и надзором медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства. На территории объекта для охраны людей остается 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев - в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе", - сообщил Гончарук.

Он уточнил, что "трое медицинских работников, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут".

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Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.