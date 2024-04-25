Это произойдет, если на территории этой страны появится иностранное ядерное оружие.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после размещения ядерного оружия стран НАТО на территории Польши эти объекты "станут законной целью" для россиян.

"Все те политики, которые сейчас по собственным причинам пристально обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане", - заявил Рябков, цитирует пропагандистский ТАСС.

Он подчеркнул, что расширение ядерной миссии НАТО имеет "дестабилизирующий и угрожающий" характер. Приближение ядерного оружия Альянса к границам РФ, по его словам, обостряет угрозу.

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Ядерное оружие НАТО в Польше - что известно

Анджей Дуда подтвердил, что Польша неоднократно обсуждала с США тему размещения ядерного оружия на своей территории. "Я не скрываю, что когда меня об этом спрашивали, я заявлял о нашей готовности", - сказал он.

Дуда напомнил об угрозах, которые создает для Польши и стран Балтии Россия: она милитаризирует район Кенигсберга, недавно Путин дал ядерное оружие Беларуси, уточнил политик. Он сказал: если в НАТО решат разместить ядерное оружие в Польше из соображений безопасности - Варшава не будет против. "Мы готовы к этому", - акцентировал Дуда.

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