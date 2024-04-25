На западе страны по-прежнему будет холоднее всего.

Наканне выходных, 26 апреля, осадков в Украине станет больше, местамид ожди будут сильными и в сопровождении гроз. На западе страны по-прежнему будет холоднее всего, +9°...+13° (только на Закарпатье воздух прогреется до +16°), а самая теплая погода будет на юго-востоке, +23°...+26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +19°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +9°.

В Тернополе 26 апреля ночью будет +6°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +8°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+18°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+21°, небольшой дождь.

В Одессе 26 апреля - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +13°, днем +21°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +12°...+20°, дождь.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +24°.

Приметы погоды 26 апреля

Если дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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