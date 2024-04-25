Полковник запаса убежден, что американцы очень серьезно готовились к новому пакету помощи Украине.

В рамках нового пакета военной помощи США в Украину уже направляются высокоточные бомбы для современных западных истребителей F-16, заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона Единых новостей, комментируя обнародованный список помощи США на $1 миллиард.

По его мнению, это серьезная подготовка к тому, что через месяц-полтора в Украине "заработают" F-16.

"Те бомбы, которые задекларированы, в лучшей комплетации, которая только существует, как раз предусматриваются к F-16. Бомба имеет вес от 230 до 270 кг, до 90 кг взрывчатых веществ. Это планерная бомба, которая может наносить удары до 110 км. F-16 может брать до 6 таких бомб. Если заработают хотя бы шесть машин, то это колоссальный шаг", - отметил Черник.

Он убежден, что американцы очень серьезно готовились к этой помощи Украине.

"Первое, что поступит, это все то, что было на складах на европейском театре военных действий. Я не сомневаюсь, что оно еще до подписания было завантежено, ждало только официального согласования. Это согласование состоялось вчера", - отметил эксперт, комментируя информацию, что большая часть помощи от США уже находится в Польше и Германии.

По его мнению, нет ни малейшего сомнения, что это так.

"Каждый час работает на нас. Там ничего на месте не стоит... Давным давно загружены самолеты C-17 Globemaster, которые могут брать на борт до 70 тонн грузов. Это невероятно много... Я не поднимаю планку, что завтра победа, но полон сдержанного оптимизма, учитывая то, что (в перечне - УНИАН) "засвечены" ракеты к HIMARS - это серьезное оружие, и 105-мм, и 155 мм (снаряды - УНИАН). $1 миллиард - это очень и очень много", - сказал Черник.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 20 апреля американская Палата представителей (нижняя палата Конгресса) поддержала законопроект о выделении десятков миллиардов помощи Украине в сфере безопасности. Документ также поддержал Сенат США.

23 апреля стало известно, что США готовят Украине новый пакет военной помощи на $1 миллиард в рамках законопроекта. 24 апреля закон подписал президент США Джо Байден, чем дал ход передаче обещанной Украине военной помощи.

Он заявил, что отправка помощи в Украину начнется немедленно. Был обнародован перечень того, что вошло в пакет.

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