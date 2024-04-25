Курс гривни к евро установлен на уровне 42,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,52 грн/евро, то есть гривня упала на 34 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,54/39,59 грн/долл., евро – 42,28/42,32 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 25 апреля, не менялся и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 42,95 грн за евро.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что на ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров, что повлияло на соотношение спроса и предложения на рынке и обусловило девальвационные процессы.

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